墜坡復撞石墻 長巴車禍釀14死16傷

消拯人员进入毁坏的巴士内，把抬出死者遗体。

（新山24日讯）圣诞前夕死亡车祸，一辆长途巴士凌晨疑失控，在南北大道137.3公里路段撞出大道后，坠落约20尺深的斜坡，再撞向大道底下的石墙才停下，导致巴士上31人酿14人死16人伤，罹难者包括司机及其年仅9个月大的女儿。

有关意外是于今日凌晨3时30分左右，发生在靠近巴莪休息站，以北第137.3公里处路段发生，当时该辆巴士是从新山开往吉隆坡，巴士于凌晨1时从拉庆车站启程北上，终点站是吉隆坡南湖镇交通综合车站。

麻坡、武吉甘密消拯局和警方皆派出消拯员到场救援，一直到早上7时30分才完成。医院和民防局也各别派出3辆和2辆救护车到场协助。

车祸现场触目惊心，多具死者遗体平躺在路旁，令人悲痛，获救的伤者等待送往麻坡法蒂玛专科医院急救。

麻坡消防与拯救局官员依斯迈说，该起车祸中的小死者年仅9个月大，是该巫裔巴士司机的女儿，目前已确认的死者，分别是6男8女。

他指出，目前确认的死者身份，分别是莫哈末希山（男，34岁）及诺赛达杜（女，21岁）。

据知，莫哈末希山在送往医院抢救后不治。其他16名伤者为7名本地人、6名新加坡人、2名缅甸人和1人身份尚未确定，伤者为15名男1女。

死伤者中包括一对未婚夫妻，根据到医院了解情况的家属慕鲁甘透露，他的亲属一死一伤，分别25岁女死者惹奴及25岁男伤者卡沙瓦，是未婚夫妻，准备明年结婚。

麻坡警区主任阿兹曼助理总监说，该辆长巴的30名乘客，分别来自我国、新加坡及缅甸。

他指出，目前伤者共有16人，在麻坡法蒂玛专科医院进行治疗，分别有9人至今还处在红色级别、5人在黄色级别及2人在青色警戒。他今日在麻坡法蒂玛专科医院召开记者会时说，至今死亡人数是14名。

阿兹曼说，由于事发路段是直路，长巴没有刹车痕迹，因此，警方怀疑司机超速驾驶，将援引1987年陆路交通法令第43（1）条文（疏忽驾驶导致车祸）。

他指出，从巴士失控撞入路肩，再撞上石墙，全长150尺，强烈碰撞酿成13人当场死亡。第43（1）条文的刑罚是罚款4千至1万令吉，并可监禁不超过1年。同时，当局尚在处理死伤者名单，至今尚未掌握所有人身份。