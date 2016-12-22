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坡民向鄭愛鴒投訴 雙溪美祿頻繁停電

发布于 December 22, 2016


（诗巫21日讯）武吉阿瑟区州议员郑爱鸰表示，诗巫行动党在过去一段时间里，接获许多双溪美禄坡民投诉有关该地频繁停电的情况。停电致使家里固定线路电话受到影响，因为现今电讯局提供的家里固定线路电话也需要充电方能使用。因此，一旦停电时间过久，而座机电池耗尽后就无法再使用。

她说，正常来说，一旦电源恢复供应，家里固定线路电话也应该即刻可以恢复使用，但在双溪美禄的情况却不是这样的。双溪美禄居民需要致电电讯局，要求该局派人前去重新连接线路。然而，电讯局却时常拖延居民们的请求，没有在第一时间派人前往连接线路，往往需要数通电话才等到电讯局的专员前去。武吉阿瑟区州议员本身也亲自体验过相同的情况，她为她居住在双溪美禄的家公致电电讯局数次后才获得解决电话通路问题。

郑爱鸰指出，电讯局需要加强他们的服务素质，因为坡民们已经厌烦了一直拨电电讯局为了接通电话线路。对于双溪美禄的坡民来说，家里固定线路电话不是奢侈品，而是他们日常生活中的必需品。除了造成不便之外，这也可能危及生命，尤其是在双溪美禄一带还居住着许多老人，这些老人家仍然喜欢使用家里固定线路电话多过使用手机。

郑爱鸰要求马电讯局对西岸一带的电话线做出检查，到底是什么原因致使每次停电后需要员工手动接通线路而不是自动恢复。如果是当初没有妥善安装而致使这个问题，马电讯局需要立刻派员前往西岸彻底解决这个困扰双溪美禄坡民已久的问题。

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