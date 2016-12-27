坐視不管羅興亞課題 賽哈密：會令亞細安丟臉

赛哈密（左2起）携夫人潘斯里莎丽花派送物资予在大马的罗兴亚人。

（吉隆坡26日讯）促亚细安插手解决缅甸罗兴亚课题，伊斯兰教大会组织缅甸罗兴亚移民特使的丹斯里赛哈密指出：“倘若亚细安继续坐视不管罗兴亚课题，只会令到亚细安非常丢脸”。

罗兴亚课题造成我国与缅甸引发外交争端，缅甸政府更痛批我国违反亚细安“互不干涉内政”的原则，惟伊斯兰教大会组织缅甸罗兴亚移民特使的丹斯里赛哈密却表示，我国并没有违反该原则，而是站在人道主义与尊重其他宗教群体上，声援罗兴亚人。

“如果我们继续保持缄默，那丢脸的将会是亚细安。”

他也要求政府开启罗兴亚人注册系统，以协助在大马的罗兴亚人寻找工作，也方便政府追踪他们，让他们摆脱非法入境者的身分。

“大马现在约有5万名罗兴亚人向马来西亚的联合国难民署（UNHCR）登记，获得难民卡，但大马没有签署《联合国难民地位公约》，因此充其量只会提供基本生活援助给这些难民，但他们无法享有法律地位。”

针对我国未签署《联合国难民地位公约》一事，赛哈密则表示，我国没有签署该公约是担忧一旦签署后，会有大批难民涌入我国，这对国家安全会造成影响。