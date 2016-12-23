在泰建軍事設備生產設施 中泰探討防衛合作

（泰国曼谷22日综合电）泰国国防部发言人孔奇21日披露，泰国与中国目前正在讨论有关在泰国建造军事设备生产设施的可能性。泰国与中国的这项最新国防合作显示，中国与身为美国老牌盟友的泰国关系正迅速升温。

泰国与美国自二战以来，一直保持着长久的同盟关系，在美国的亚太战略中，泰国也是个重要支点。但自泰国军方在2014年发动政变以来，泰美关系就开始降温。

泰国军方坚持，发动政变是为了结束持续数个月的政治动荡，但美国认为政变违反民主，坚持除非军政府让泰国恢复民主，否则美泰关系不可能恢复。泰国首相巴育已经承诺，会在2017年举行全国大选。

自掌权以来，泰国军政府就积极强化与中国的关系，以抗衡其与美国开始僵硬的关系。泰国国防部长巴威上周访问了北京，并会见了中国国防部长常万全。

泰国国防部发言人孔奇说：“防长（巴威）告诉中国防长，我们有兴趣设立一个新设施，来修理和维护我们武库现有的中国军事设备。我们也希望他们能够提供他们在制造小型武器和其他保安相关器材如无人机等方面的专业知识。”

孔奇透露，其实泰方也就设立类似生产设施与俄罗斯展开讨论，但他并没有就此多做说明。

泰国军方从英禄政府手中夺下政权后，美国就以对泰国政治发展感到忧心为由，冻结对泰国所提供的一切安全和国防援助，同时也缩小了与泰国的常年军事演习的规模。

美国房地产大亨特朗普此前赢得总统选举，令人质疑其新政府是否会延续即将卸任的奥巴玛政府的“亚洲再平衡”战略。

泰国朱拉隆功大学政治学教授蒂迪南说：“如果美国不再加强其在本区域的位置，本区域政府没有别的选择，唯有转向北京。”

孔奇认为，泰美军事关系应该会在泰国大选之后回到正轨。“目前两国关系并不完美。不过，一旦泰国重返民主，我想两国关系就会恢复正常。”