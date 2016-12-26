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國民型中學獨漏撥款 方天興盼圓滿解決

发布于 December 26, 2016


（本报泗里街24日讯）大马华总总会长丹斯里方天兴希望国内78所国民型中学在明年度财政预算案中“独漏拨款”事件，在获得首相关注后，最终能够获得圆满解决。
他说，大马华总对不久前在国会下议院提呈通过的明年度财政预算案中，有关国内所有78所国民型中学并没有在受惠范围而“独漏拨款”的事件，表示关注。
“该预算案中，准备拨出6亿令吉的总数予国内各源流学校，包括国小2亿5千万令吉，华小、淡小、教会学校、全寄宿学校、政府津贴宗教学校，注册的宗教私立学校及玛拉初级理科中学，都各别获得5千万令吉。惟偏偏独漏国民型中学，这是让人百思不得其解的。”
方天兴披露，根据近年来的拨款资料显示，国民型中学并非是首次被“独漏”。
“在2013年宣布的财政预算案中，政府给予国民型中学的拨款是3千万令吉，2014年‘被遗忘’后，政府调整出1千500万令吉，2015年和2016年被分配到2千500万令吉，可是在今年又再一次被‘独漏’！”
他指出，自接受改制以来，国内的国民型中学向来被形容为“弃婴”，一直处在两头不到岸的尴尬局面，虽然是属于国家教育体系的一环，却没有在政府的拨款上获得应有的对待，而在华社又面对一些华裔的冷对待，宁愿把捐款的焦点放在独中和华小，导致国民型中学一直处在不讨好的格局中。
“事实上，国民型中学多年来一直扮演着协助国家栽培三语人才的重要摇篮，尤其是在国内没有独中的地区，拥有中文母语班的国民型中学，更是一个广受华社子弟欢迎的教育堡垒。”
方天兴表示，针对这次国民型中学没有获得拨款一事，除了华总特别关注之外，他本身也于12月17日出席在关丹举行的大马华总新届中委会宣誓就职仪式上致辞中，就向大会监誓主宾，即我国首相拿督斯里纳吉反映这个问题，要求政府关注这项“拨款独漏国民型中学”事件，并希望能够获得“补拨”。
“据首相在较后的致辞中，也有针对这项课题作出初步回应，表示将会关注，并会与马华协调和安排。我们都希望随着首相的关注之后，有关事件最终能够获得圆满解决。”
最后，他代表大马华总，恭贺以拿督翁新渂为首的泗省华总三机构的新领导层，在近期的选举中，众望所归获得广大会员的支持而中选，被委以重任，领导这个重要的省华团领导机构，并给予劳苦功高的大会和领导层鼓励，希望未来继续积极推动会务。
由于方天兴临时有要事在身，无法出席昨晚泗省华总盛会，而由大马华总秘书长拿督黄益隆博士代表，并代读其讲词。

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