國外工作國人 可繳公積金

國外工作國人 可繳公積金

（万宜27日讯）雇员公积金局强调，在新加坡及其他国家工作的马来西亚人，可透过一个马来西亚退休储蓄计划（SP1M）缴纳公积金，为退休存款。

公积金局柔州分局退休咨询服务官员法查阿布指出，这项便利是开放给年龄55岁以下的大马人，只要申请注册及开始缴纳，日后可享有较舒适的退休生活。

其解释可厘清在国外工作的大马人无法缴纳公积金的偏颇印象。

“实际上，他们还是可以缴纳公积金。一马退休储蓄计划是鼓励自雇人士及没有固定收入者根据能力自愿缴纳，这包括在国外工作的大马人。”

他向马新社说，在这项计划下，会员任何时候都可根据能力缴纳，每年缴纳额从最低50令吉至6万令吉，并享有与其他会员一样的派息率。

他说，有意者可到公积金局填写表格注册，而缴纳款额可在公积金局柜台及授权银行处理，包括马来亚银行、大众银行、兴业银行及国家储蓄银行，或通过马来亚银行及大众银行的线上银行服务汇款。

他提到，除了一马退休储蓄计划，会员也可通过自愿存款方式缴纳公积金。

截至去年，65%年龄届满54岁的会员存款少于5万令吉，同时大部分会员在3至5年内用掉公积金。

公积金局在2014年推出退休咨询服务，免费教导会员如何使用公积金存款服务，以便退休期间，公积金存款能保存更久。

在2014年至今年8月，共有1万7805名会员获取退休咨询服务，而柔州退休咨询服务是在去年10月正式推出，至今有1500人获取有关服务。