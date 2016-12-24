首页 新闻 嘆“最愛的最不了解”他 吳克群哽咽丟麥萌退意

嘆“最愛的最不了解”他 吳克群哽咽丟麥萌退意

发布于 December 24, 2016
●吴克群在发片记者会讲到哽咽突然丢下麦克风走下台。
●吴克群在发片记者会讲到哽咽突然丢下麦克风走下台。


吴克群昨天举办发片记者会，却突然崩溃，脱稿自爆不想再唱了，他喷泪：“也许这（新专辑）当一个压轴也不错。”最后丢下麦克风拒访闪退，全场都傻眼。他哀怨做音乐无人在意，只关注他的绯闻，难得自Cue前女友何超莲，却是说：“谈了一个4年的恋爱，发现你最深爱的人，是最不了解你的人。”推测可能是他这几天做宣传时，频被问结婚等事，因此压抑不住。
吴克群推出新专辑《人生超幽默》，前阵子他爆出突发性耳聋，昨天看起来就郁郁寡欢，主持人黄子佼试图炒热气氛，不过他却一本正经开讲，“大家只看你的花边，然后告诉你其实你没有作品，大家需要点击率，我们就像一个连续剧。”
接着好友李毓芬站台、唱片公司老板陈泽杉送上续约合约书，他都乖乖跟着流程走，直到结束后电子媒体欲上前访问，他却拿起麦克风，表明自己有话要讲，语气相当沉重。

悲当烂好人
他说，以前做音乐很开心，现在却觉得无力，“大家只会看到你幽默一面，没看到甘苦的一面，大家都觉得我是烂好人，但我自己有很多问题、心事想讲，也不知道找谁帮忙。”
吴克群一度讲到哽咽，暗示这可能是最后一张专辑，没力气去面对无关音乐的事，“我把所有的话写在歌词里，但宣传时大家只问你什么时候要结婚。我觉得我做了一张让我问心无愧的专辑。”语毕便迳自离开现场，留下错愕的媒体。

紧急取消活动

对于吴克群悲愤发言、闪退记者会后，华纳音乐缓颊，他没有要退出演艺圈，“尊重他选择不接受访问。”华纳原本表示宣传照旧，但稍晚却宣布平安夜在信义区的直播活动取消。

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