唐世諭：不成為進步絆腳石 學生要善用網絡

（本报美里26日讯）美里大埔同乡会主席唐世谕认为，迈入网络发达和智能手机横行的世界，深信今天造成学生学业最大的危机是面对智能手机和互联网络的诱惑，是沉迷于网络中的游戏、面子书、资讯、微博、上网游览、看影片等所带来的冲击。

他指出，学生要站稳岗位，坚守本份，做一个负责任、善用网络的用户，能够上网但不上瘾，不让网络成为阻碍我们进步的绊脚石。

他续说，大家要远离生活上各种不良的坏习惯和坏行为，要谨慎自守，做个好学生、好孩子、好公民。在过几天就是新学年的开始，让新的2017年、成为你们新的起点、新的面貌、新的高度、新的希望、新的突破，能激情舞动你们精彩学习生活。

唐世谕于昨日上午在该该同乡会礼堂欢庆64周年庆典暨颁发会员子女学优奖励金上致词时，发表上述谈话。

他表示，趁着庆祝成立64周年庆典的时刻，同乡会依循创会以来的传统，颁发会员子女学业优良奖励金，是十分有意义的一件事。奖励金不仅是对同学们过去在学业表现上有突破、进步和努力的肯定，更蕴涵着对同学们未来学习动力的激励。

“同乡会一路来重视教育，全面鼓励同乡子女用功求学，努力谋取高深学问，以便将来对家庭、对同乡会、对社会作出贡献。我要感谢本会永久名誉顾问罗礼彬何佰莲乡贤如往年一样，热心赞助今年的学优奖励金。”

同时，唐世谕也要祝贺和赞扬今年获得奖励金的46位同学，他相信这是大家平日持之以恒的勤奋苦学，才从学习中脱颖而出，走上今天的奖台，感受成功的喜悦。

他希望同学们不要自满，应再接再励，勇攀高峰，再创佳绩。同学们，读书没有捷径，学海无涯，唯勤是岸；要把书读好，就必须勤力和掌握正确有效的方法和途径，必须设下明确兼可达致的强烈目标，不受任何外在因素影响，专心一意向目标进取；同时也需要善管时间，要作适当定时的运动保持身体健康，早睡早起，按着计划时常和有进取心的同学们一起专心复习功课，共同分享心得。

他续说，今年没有获得奖励金的同学们也不要气馁，希望你们能再加把劲，用积极进取的学习态度去发现自己、提升自己、跨越自己，重写成功，在来年跻身于领奖队伍的行列中。

唐世谕也特别借此机会提醒大家要经常回来同乡会，多参与和关注同乡会的活动。同乡会是属于大家的，是你们父辈、祖辈以血汗和无私的付出创建发展起来的。在这里，同乡们可以找到祖辈们的记忆、他们的足迹和他们的生活点滴。别忘记，将来同乡会的领导将会是由你们来接班的。