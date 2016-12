受泛婆大道建設影響者 受促赴土地測量局索賠

(本报泗里街30日讯)砂首长署政治秘书邓文武呼吁受提升及兴建泛婆罗洲大道影响的地主及居民,尽快前往泗里街土地测量局(珍珠大厦政府办公楼第三楼)估价部领取赔偿金支票。

他指出,受到提升及兴建泛婆大道影响的泗里街地区,包括了实曼归、保皇港、椰甲、巫叻路路口及民丹莪路口(KJD一带),全长35.8公里,而泗里街土地测量局共发出787张支票,总值超过3千万令吉的赔偿金。

他表示,对于那些土地被政府征收的地主,该局已经事先发出搬迁通知信知会,并安排移交赔偿金给他们,希望他们能在期限内,即2017年2月7日(星期二)前搬迁。

他也说,截至12月27日为止,泗土地测量局尚有200多张支票未获得相关地主前往认领。为此,他呼吁相关地主尽快前来当局领取赔偿金支票,以便泛婆大道工程能够顺利展开。

另一方面,邓文武也吁请道路使用者在提升及兴建泛婆大道期间,经过施工路段时一定要特别小心驾驶,多加忍让,避免发生意外。

邓文武今日在人联党泗里街支部党部召开的新闻发布会上,公布了200多位受影响且获得赔偿金的居民名单。

名单列下:

1.Mengga Anak Dingin(580107-13-5137)

2.Ham Yung(530628-13-5452)

3.Chee Pak Chiong(621025-13-5481)

4.Yip Sao Yang(640216-13-5189)

5.Bakit Anak Berayen(610408-13-5151)

6.Amboi Anak Berayen(590312-13-5100)

7.Wong Ching Teck(560626-13-5317)

8.Tiong Yong Li(720124-13-5069

9.Ling Yen Chui(600311-13-5359)

10.Hung Soon Kieng(700414-13-5739)

11.Lee Kueh Heng(751018-13-5489)

12.Lee Ting Kiong(660907-13-5135)

13.Chiew Pang Ping(390420-13-5347)

14.Hu Yu Thing(491204-13-5249)

15.Wong Sie Tiong(641225-13-5097)

16.Wong King Kwong(581029-13-5899)

17.Yong Ting Teck(690208-13-5459)

18.Siew Hieng Chung(450811-13-5207)

19.Chiew Sung Kin(610925-13-5053)

20.Low Tuong Ching(890101-13-6079)

21.Lawi Anak Kaning(820428-13-5824)

22.Tadong Anak Abang(621210-13-5993)

