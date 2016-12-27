北砂新協學優金 即起受理

卑尔骚区州议员拿督陈超耀（左2）于今年8月拨款5千令吉予北砂新协会长唐祖华，作为该会的会员子女学优奖励金用途。图左1起是北砂新协财政杨万勇及美里市市长俞小珊。

（本报美里26讯）北砂新闻从业员协会从即日开始接受2017年会员子女学优奖励金申请，截止申请日期将在明年1月31日。

北砂新协在卑尔骚区州议员拿督陈超耀的鼓励及领先拨款5000令吉作为会员子女学优奖励金用途，首年给予会员子

女奖励。

小学组的申请条件在考获前三名，及在小六评估考试（UPSR）中获得4科A或以上者。

至于，初中组在考获前三名，及在初中统考或初中评估考试获得至少4科A或以上者。

高中组在考获前三名者，及在高中统考或大马教育文凭（SPM）获得4科A或以上者。

大马高级学校文凭（STPM）获得3科A或以上者，大学组必须考获大学学位文凭者都可提出申请。

凡是符合该会申请条件者都可提出申请，申请者必须携带复印本成绩单，且注明学生及父母亲的中文与英文姓名，

手机联络号码。

申请者成绩由北砂新协理事会小组审核，批准与否由小组决定，申请者可将上述资料交给北砂新协秘书赖碧娴或北

砂新协财政杨万勇。

会员子女学优奖励金申请条件：

1.小学组：考获前三名

2.小六评估考试（UPSR）:4科A或以上

3.初中组:考获前三名

4.初中统考或初中评估考试组：4科A或以上

5.高中组：考获前三名

6.高中统考或大马教育文凭（SPM）组：4科A或以上

7.大马高级学校文凭（STPM）：3科A或以上

8.大学组：考获大学学位文凭

9.申请日期：即日起至2017年1月31日截止

10.欲申请者：必须携带复印成绩单一分，注明学生及父母亲中文及英文姓名、手机联络号码。