北海道遭50年未遇大雪 數千人滯留機場過夜

罕见的大雪导致北海道新千岁国际机场280多个航班被取消，数以千计乘客滞留在机场。（网络图片）

（日本札幌24日综合电）日本北海道地区遭遇当地自1966年以来半世纪未遇的罕见腊月大雪，致使包括空路、铁路等在内的交通干线遭受严重影响。

据当地气象部门24日发布的消息，此前连续两日，北海道整个区域都处在暴风雪之中，札幌市内的积雪厚度达到96厘米，一些村镇的积雪厚度更达到130多厘米。

罕见大雪令作为北海道地区门户空港的新千岁国际机场，其两条跑道自23日下午起长时间关闭，导致280多个航班被取消，大约6千人滞留机场，熬过漫长的一夜。

铁路方面同样影响严重。原定24日上午自札幌火车站出发和预期抵达该站的所有班次的列车全部被迫停运。铁路方面动用了数百人在近郊线路实施除雪工作，预计至少要到当天下午才能恢复通车。而连接机场和札幌市中心的客运线路也告停摆。

遭受影响的还有海上渡轮和公路方面，令整个北海道区域的交通状况出现严重混乱。

据当地气象部门预计，24日天气将逐渐好转，不会再有集中降雪。大雪稍停，众多当地居民纷纷出门除雪，成为街头一景。清除的积雪堆积道旁，形成高墙。