首页 新闻 南砂新闻 劉順榮：年杪大銷 明年電單車料漲價

劉順榮：年杪大銷 明年電單車料漲價

发布于 December 29, 2016
kch01


（本报古晋28日讯）古晋自由摩多商公会主席刘顺荣指出，今年年杪电单车销量有显著的增加，惟他担心这是不健康的现象，进而可能会影响明年的市场。

他解释，电单车销量提升的主要因素是消费者担心明年电单车会涨价，因此抢在涨价前购买，这会导致明年的市场更加低靡。

刘顺荣是接受《联合日报》记者访问时，如此表示。

他说，马币汇率一直在贬值，令许多商品都受到影响，特别是进口货，所以电单车在未来的市场中涨价已是无可避免之事。

“以目前的市场而言，电单车的价格还未受到影响，主要是商家们还有一定的存货量，暂时得以应付市场所需。”

他坦言，一旦存货卖完，新货便是肯定会涨价，所以许多较为精明的消费者就会在这时段购买商家们的存货，以避免买到涨价的新货。

“这也导致目前电单车销量增加，不过这不是经济好的健康现象，而是市场会持续低靡的坏现象。”

他进一步称，大家在涨价前已购买，所以在涨价后的销量就会一落千丈，肯定对市场是一个坏消息，甚至带来恶性循环。

“特别是明年的市场行情预计很更坏，大家都是能省则省，这样就不容易刺激市场，为了经济带来良好效应。”

载入更多相关文章
  • 古晋老街的生活故事是它的灵魂，更是旅游业的重要软体。

    推廣旅業有阻礙 許多技術問題待解決

    （本报古晋27日讯）砂拉越华人学术研究会副会长蔡集淞表示，政府推广旅游业固然很重要，但许多技术问题如公共交通、住宿和旅游建设仍没有处理好。 他说，尤其是公共交通的不便利，使许多到来…
    December 28, 2016
    0 second read
  • 杨和育在新闻发布会会上，展示罗厘续遵照法规贴上的反光粘纸。

    明年生效最遲7月更換 羅厘須用新反光紙

    （本报古晋27日讯）马来西亚罗厘同业总会会长杨和育表示，陆路交通局总监总监拿督纳德兹里西隆证实所有重型商用罗厘将于2017年1月1日起采用新款MS828 2011 SIRIM反光粘…
    December 28, 2016
    6 second read

  • 李景勝：一改傳單宣傳 砂用網絡宣傳旅遊

    （本报古晋27日讯）旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜表示，由于全球旅游业电子化，砂拉越州政府在推广砂州旅游的宣传也将采用电子网络的方式。 他说，砂州政府将会一改过去采用传单宣传…
    December 28, 2016
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭