劉順榮：年杪大銷 明年電單車料漲價

（本报古晋28日讯）古晋自由摩多商公会主席刘顺荣指出，今年年杪电单车销量有显著的增加，惟他担心这是不健康的现象，进而可能会影响明年的市场。

他解释，电单车销量提升的主要因素是消费者担心明年电单车会涨价，因此抢在涨价前购买，这会导致明年的市场更加低靡。

刘顺荣是接受《联合日报》记者访问时，如此表示。

他说，马币汇率一直在贬值，令许多商品都受到影响，特别是进口货，所以电单车在未来的市场中涨价已是无可避免之事。

“以目前的市场而言，电单车的价格还未受到影响，主要是商家们还有一定的存货量，暂时得以应付市场所需。”

他坦言，一旦存货卖完，新货便是肯定会涨价，所以许多较为精明的消费者就会在这时段购买商家们的存货，以避免买到涨价的新货。

“这也导致目前电单车销量增加，不过这不是经济好的健康现象，而是市场会持续低靡的坏现象。”

他进一步称，大家在涨价前已购买，所以在涨价后的销量就会一落千丈，肯定对市场是一个坏消息，甚至带来恶性循环。

“特别是明年的市场行情预计很更坏，大家都是能省则省，这样就不容易刺激市场，为了经济带来良好效应。”