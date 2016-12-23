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前男友恐嚇殺人後自殺 華女不堪騷擾報警

发布于 December 23, 2016


（本报美里22日讯）恐怖前男友的日夜电信骚扰及恐吓，华裔女子因不堪压力下到警局报案以求自保。
据悉，事主与男友在感情破裂后，决定提出分手。男友因无法接受分手，展开了夺命连环电话及简讯攻击，并对事主进行恐吓及骚扰。
恐怖前男友发出了多个恐怖简讯予事主，内容包括有“如果你离开我，我会自杀，也会在众人面前杀了你（Tuesaday u find leave I will kill infront u and I kill i around people than I die no eyes see）”、“安妮，我不会给你死（Annie I no give u die cannot see anymore）”、“你欠我的1万2千必须在24小时内还清，不然你家会被破坏（U 12k must pay before 24hours if not u house will broken）”。
事主在事后接获一名自称为警察的华裔男子来电，华裔男子表示希望事主能与他合作。事主信以为真，便透过社交媒体将自己的身份证传给该华裔男子。但是后来事主发现自己的身份证被前男友上传至面子书，标题上指名要求事主出面，交还之前所骗去总值1万2千令吉的工薪。
除了受到恐怖前男友的日夜骚扰外，事主的父母、儿子及友人也成为被骚扰的目标。
事主为了保护亲友及自身安全，除了前往警局备案外，也将有关事件上传至面子书，希望能阻止前男友的恐怖行为。

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