前男友恐嚇殺人後自殺 華女不堪騷擾報警

(本报美里22日讯)恐怖前男友的日夜电信骚扰及恐吓,华裔女子因不堪压力下到警局报案以求自保。

据悉,事主与男友在感情破裂后,决定提出分手。男友因无法接受分手,展开了夺命连环电话及简讯攻击,并对事主进行恐吓及骚扰。

恐怖前男友发出了多个恐怖简讯予事主,内容包括有“如果你离开我,我会自杀,也会在众人面前杀了你(Tuesaday u find leave I will kill infront u and I kill i around people than I die no eyes see)”、“安妮,我不会给你死(Annie I no give u die cannot see anymore)”、“你欠我的1万2千必须在24小时内还清,不然你家会被破坏(U 12k must pay before 24hours if not u house will broken)”。

事主在事后接获一名自称为警察的华裔男子来电,华裔男子表示希望事主能与他合作。事主信以为真,便透过社交媒体将自己的身份证传给该华裔男子。但是后来事主发现自己的身份证被前男友上传至面子书,标题上指名要求事主出面,交还之前所骗去总值1万2千令吉的工薪。

除了受到恐怖前男友的日夜骚扰外,事主的父母、儿子及友人也成为被骚扰的目标。

事主为了保护亲友及自身安全,除了前往警局备案外,也将有关事件上传至面子书,希望能阻止前男友的恐怖行为。