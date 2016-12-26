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利比亞劫機事件落幕 兩騎劫者投降被捕

发布于 December 26, 2016


（马耳他瓦莱塔24日综合电）一架载有118人的空中巴士A320客机23日从利比亚起飞后遭劫持，随后于当地时间上午11时32分降落至马耳他国际机场。综合各媒体报道，劫机事件已经落幕，机上人员全部被释放，两名劫机者下机投降。　
据马耳他官方电视台报道，被劫持航班属于利比亚航空公司“泛非航空”，该航班是利比亚国内航线，原定从利比亚南部塞卜哈飞往首都的黎波里。马耳他国际机场的应急机制在被劫客机降落前已启动，机场的其他航班被延迟或更改航线。
新华社引述当地媒体报道称，两名劫机者宣称手中有手榴弹，威胁可以随时炸毁飞机。有德国媒体报道称，劫机者是利比亚已故独裁者卡达菲的支持者，要求释放卡达菲之子。此消息未得到利比亚官方证实。
另外，当地媒体报道说，劫机者要求在利比亚成立一个支持卡达菲的新政党，作为释放机上全部乘客的条件。
马耳他总理穆斯卡特在社交媒体上发布消息说，被劫持客机上共有7名机组人员和111名乘客，包括82名男性，28名女性和一名婴儿。《马耳他时报》网站消息称，机上所有人员都已被释放。当地时间下午3时20分，劫机者离开飞机，向在场士兵投降。
据马耳他国家电视台报道，两名劫机者均来自利比亚的特布，现已被羁押，接受盘问。
另外，获释的乘客们于当地时间24日凌晨乘坐其他航班返回利比亚。

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