初中3考試成績放榜 廉中誕32特優生

（美里21日讯）今年度的3项初三考试均已放榜，包括昨日放榜的国中评估测试（PT3）及今天的独中统考（UEC）与廉中独有的国际考试（JSME）。

廉律中学310名考生均参与3项考试，而且表现优异，令全校师生雀跃。

在所有考生中，初三（F）班的周荣恩以20科全A称冠，接下来是17A的刘欣盈，16A的黄馨慧、李慧娟，15A的杨玟慧、杨淑惠、14A的张延德、徐浩钟、刘懿柔，13A的李光辉、江懿崡、杨栩梣、陈莉云。

此外，考获10A以上的考生共19名。

另一方面，今天公布的JSME（国际数学、科学与英语）考试最受廉中师生的重视。在310名考生中，总及格率86．8％，比去年的80．1％ 进步，各科的特优成绩人数都有明显的增加，令师长们深感欣慰，也令全体考生为之雀跃。

除了11名考获全三科A或A*的特优成绩外，考获至少两科A或A*的考生有36名。

廉中JSME考试局主考威尔顿博士教授给予廉中董事部与领导层大力赞扬。他说，JSME程度不亚于先进国家如英国、香港和新加坡的水平。他为美里拥有此优秀的学府感到骄傲，并呼吁全体美里社会给予廉中大力支持，让美里的教育水平能与全球最先进国并驾齐驱，甚至有过之而无不及，尤其是数理和英语科。

廉中首席执行员拿督房按民博士称，最令人感到欣喜的是，今年的11名（比去年多4名）最杰出考生来自美里各源流小学，而且都是有关小学当年的最杰出学生，证明廉中是各源流小六毕业生的最佳选择。

有关JSME全A（或全A*）特优生为来自埔奕中华公学的黄馨慧，斯里玛瓦小学的杨淑惠，圣约瑟小学的李光辉，珠巴中华公学的江懿崡、周荣恩及刘懿柔，都九小学的杨玟慧，美里北校的方乃源，美里中华公学（美公）的林舒婷及刘欣盈，廉律中山学校的古筱卉。

在初中独中统考（UEC）方面，考获8科全A的特优生有李慧娟、杨栩梣、刘欣盈。他们也是美里省唯有的三名8A状元生。考获7A的有周荣恩，6A的有沈嘉愉、江懿崡、贝嫩葆、杨玟慧、徐浩钟、张延德、方乃源。考获5A以上的学生共有17名，及格率97．4％。

由于在高二便参与 SPM（大马教育文凭）考试，过后学生选择到国内外高等学府深造，所以只有极少数学生参与高三统考。实际上，只有留在廉律理工学院攻读剑桥A水平的部分学生参与高三统考。今年共有39考生，没有人全科不及格，及格率100％，至于有考获优等或特优（A）的考生包括何立斯、蔡聪颖、江先铭、徐文康、徐萱萱、陈声威、刘裔盛、郑茹倩、吴俊贤、吴筱洁、王靖惟、黄忠望、黄嘉慧、陈卓登、许愈正、江家莹、梁轩瑀、曾宪亿、蓝嫣、黄新安、黄首元、钱韦霖、范其铭、梅丽芬、郑伟扬、李哲娴、方韵、陈燕翔、陈欣晔、方晓聪、江文扬、廖仁豪、刘彦伯、李涵愉、刘宜锭。

值得一提的是，考获全科优等的吴俊贤、李哲娴、方韵、刘彦伯，今年只读高二（Form 5），包括今年只17岁但考获8科优等或特优的吴俊贤。

由于PT3只是校本评估而非正规考试，各校考卷也不尽相同，校方尊重教育部的指示，避免学校与学校之间进行比较成绩，所以受促不向外界公布成绩详情。学生可到校领取详细的成绩单。

他说，彔取了最优秀的学生是不足夠的，最重要的是确保有关学生能继续再进步，不断为自身增值。这也就是做么廉中生的学习口号是＂天天要进歩，次次要突破＂！廉中的课程最先进（汇集了各源流学校的优点与精华），办学策略与时并进（读廉中好比是读国际学校、国中、独中三种学校），师资最強盛，纪律最严明，校园学习风气最浓郁。

廉中以＂宣扬华教，迈向国际＂为办学方针，以家长的意愿为出发点，以学生的利益和前途为依归，以全方位教育栽培学生成为最高素质的人才。

房按民：勿輕信謠言破壞

廉中校務蒸蒸日上

（美里21日讯）廉律中学首席执行员拿督房按民博士指出，廉中自十年前开始革新以来，校务蒸蒸日上，学生于各领域包括学术、品德、运动及各种课外活动表现标青，所以在2012年荣获联邦教育部授予全国五星顶级中学荣誉，更是美里第一所获此荣誉的中学。

然而，在不断进步的同时，廉中也惹来一小撮人的嫉妒而造谣破坏廉中校誉，企图以各种肮脏手段阻扰学生报读廉中。他呼吁家长莫轻易受谣言误导。

他说，学校是神圣的教育场所，任何有良知的人士都不应该以私人恩怨蓄意破坏学校。家长们若有任何疑问，可亲临学校查询，找出真相。

房按民说，廉中纪律最严明，绝对不准学生逃课、抽烟或携带手机上学。

他继指出，任何学校难免有一、二个顽皮的学生，没有一所学校是绝对没有纪律问题的，以偏概全的说法是恶意的，然而不同的是，作为一所华文独中，廉中每年年尾都会“清除”恶性难改的顽固学生，以免其他学生受影响。独中可挑选学生，行为不良的学生在廉中没有立足的地方。这是廉中与国中不同之处。

就如独中可挑选学生一样，廉中也一样可挑选教师。廉中师资最强大和稳定，只有极少数因表现欠佳的教师才会被辞退。廉中的师长是教育工作者，而非只是教书匠。

他说，以“宣扬华教，迈向国际”为教育方针的廉中，办学以学生的利益和前途为依归，汇集了多个课程于一个廉中课程以准备学生升入最顶尖的大学。

廉中历届毕业生遍布全球各地的著名大学，并且都有杰出的表现，获得奖学金攻读硕士及博士者大有人在。

这些年来，廉中已栽培了不胜枚举的各种专业人士，因此，廉中连同廉律理工学院是本区域最大的精英摇篮。



