全馬首家 晉設機器人服務生餐廳

全马第一家机器人服务生餐厅业者王玉全（左1）向拿督李景胜（右1）解说机器人服务生的功能。

（本报古晋21日讯）全马第一家机器人服务生餐厅落在古晋敦朱加路的101商业中心，并成为大马首家机器人服务生餐厅的记录拥有者。

砂旅游助理部长拿督李景胜今日特为该家餐厅主持开幕，同时见证大马记录的产生。李景胜在致词时表示很高兴可以见证全国第一家用机器人服务餐厅诞生的历史时刻，并希望该餐厅能带动砂拉越古晋的旅游业。

“同时，这也能让世界各地的游客知道砂拉越也是很进步及现代化。”

他披露，全球已有好几个城市的餐厅已开始启用机器人服务，包括中国、香港，韩国和新加坡等，并相信该机器人服务将成为潮流。

他指出，科技技术在旅游与住宿酒店业上都同样扮演着重要的角色，因为这可让客户和企业都可以从中受益，通过科技方面可以互相通信，预订和客户服务系统等。

“科技技术可以让客户体验到互相通信，并简化从预订到结帐服务，然而随着时代的创意，这项服务已延续到餐饮领域，因此相信将为本地旅游业带来更大的吸引力。”

他坦言，旅游业是一个华丽的行业，产品必须迎合时代的趋势，这样才能跟上其竞争力的潮流趋势。

他披露，截至今年6月，前来砂拉越的旅客人次达210万，同时在砂政府努力发展古晋、美里及其他地方独特的天然资源特，相信12月会达到更高水平。

“人民会继续到各地旅游，以尝试与体验新的东西，因此希望旅游业者与私人机构能继续创新，以作为旅游业的前线，继续让砂拉越的旅游也发展向前。”

此外，李景胜也希望全马第一家机器人服务生餐厅的业主，能在美里开设分行，因美里有很多汶莱的游客。