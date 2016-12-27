全砂校際武術龍獅賽 美里好手獲全場總冠軍

（本报美里26日讯）由砂州武术龙狮总会主催，美里省武术协会主办之2016年第3届全砂校际武术龙狮锦标赛在美里富丽华购物广场顺利举行，美里省武术协会在该项比赛中荣获全场总冠军。

此赛会分别于12月23日与24日，一连两天在美里富丽华购物广场4搂举行，首天为武术与舞龙项目比赛，次日为舞狮项目比赛。来自美里、古晋、诗巫、泗里街及汶莱等，共250余位选手参赛，共襄盛举。

筹备会主席张振昌在闭幕致词时表示希望砂政在未来的大马运动会中，将武术纳入其中一个运动项目，并公开让砂州所有的武术团体及会员参与，提供一个较大的平台让彼此互相切磋武艺。

此外，他也希望龙狮总会能努力争取，将龙狮项目也归纳仅大马运动会项目，让年轻一代学习与了解到华人优良传统武术、舞龙及舞狮文化。

“美里省武术协会成立了快16年的时间，期间更培训不少的武术选手，更成功让他们成为国家选手或州手。”

他说，武术、舞龙及舞狮运动继续发扬光大，技术水平不断的提升与突破，发展得更好。

2016年第3届全砂校际武术龙狮锦标赛成绩如下：

总冠军：美里武术协会

亚军：诗巫武术协会

季军：古晋中国武术协会

殿军：汶莱武术协会

瑙军：木中武术协会。