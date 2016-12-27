全方位調查圖154空難 俄首先鎖定人為機件錯誤

俄罗斯交通部长索科洛夫称，现时当局调查的主要方向并不是恐袭，而是人为或机件错误。图为与失事机同款的图154（左）档案照。（法新社）

（俄罗斯莫斯科26日综合电）俄罗斯图154军机在黑海坠毁，俄当局继续在海面搜索残骸及遗体。交通部长索科洛夫在26日早上发表电视讲话时称，现时调查的主要方向并不是恐袭，而是人为或机件错误。

俄罗斯图154军机日前于黑海失事，俄罗斯政府已就事件展开刑事调查，国防与安全委员会主席早前排空袭可能，但交通部长索科洛夫25日的一份声明却指，有部门会循所有可能性调查事故，当中包括恐怖袭击。无论如何，索科洛夫在时隔一天后表示，现时当局调查的主要方向并不是恐袭，而是人为或机件错误。

出事的图154军机25日清晨在索契附近黑海海域坠毁，机上84名乘客和8名机组人员无人生还。

另外，也有俄罗斯媒体报道，军机失事前一刻，有监控镜头拍得军机附近突然有强光，但未知与事故有否关系。

俄国防部表示，飞机在25日清晨从俄南部城市索契起飞后很快便从雷达屏幕上消失，坠机地点确定为距索契黑海岸边1.5公里的海域，搜寻人员在水下50米到70米处发现坠毁飞机碎片。

当天索契附近海域没有风暴，只有轻微的海浪，机场上空晴空万里。

虽然有部分航空专家认为，军机出事前没有发出故障警报，以及残骸散落面积较广，都是发生恐袭的迹象；但索科洛夫指出，目前当局主要遁机师出错或机件故障2个方向调查。索科洛夫透露，当局目前认为没有必要把国内机场的保安升级。

至26日早晨，当局于离岸1.5公里发现飞机残骸，并捞起11具遗体。紧急情况部表示，已扩大搜索行动区，救援总人数为3千500人，包括来自全国逾100名蛙人。共有39艘船只、32架飞机、以及多架无人机投入搜索，参与行动的包括紧急情况部、国防部、联邦航空署、海运与河运署、联邦安全局边防局、卫生部、克拉斯诺达尔边疆区的执法机构和政府部门。

俄总统普京也宣布26日为俄全国哀悼日，并表示将彻底调查此次飞机失事的原因，竭尽全力帮助遇难者家属。