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充殘疾協會活動基金 丹尼斯奧撥款7千

发布于 December 27, 2016
丹尼斯奥与残疾人士合摄。
丹尼斯奥与残疾人士合摄。


（本报美里26日讯）德浪乌山州议员丹尼斯奥拨款7千令吉予砂拉越残疾人士协会美里分会，作为该会在2017年的活动基金用途。
他昨日前往由障碍人士协会在会所主办的“圣诞晚宴”上受邀上台致辞时，鼓励所有残疾人士在生活中应该保持正面的思想，在工作上更应该有一份热情，不需在乎世俗的眼光，只需做自己爱做的事。
他说，残疾人士虽然不同于常人，但绝对是特别的一群，他们也可以凭着自己的力量，为身边的亲朋好友填补及创造一份幸福及快乐，积极的正面思想更传染社会的每一个角落。
“神会永远看顾我们每一位，我们也应该把神放在第一位，祂会为我们每一位安排一切。”
他指，残疾人士不必因为身体的残缺而感到沮丧，反之，他们应该有正面的态度来生活，只要相信自己可以，那就能跨越所有的困难，成为一名成功人士。
丹尼斯奥透露，那天许多活动主办单位邀请自己前往担任主宾，最后自己选择前往砂拉越残疾人士协会美里分会参与圣诞晚宴，目的是为了能给予残疾人士一个鼓舞，并希望他们能克服生活中所带来的不便，抱着积极的态度生活，这也是他对该会会员及残疾人士最大的期望。

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