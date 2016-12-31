元旦和春節赴泰南三府 華駐宋卡領事發布安全提醒

（泰国宋卡30日综合电）2017年元旦和农历春节将至，泰南普吉、攀牙、甲米三府将迎来中国公民的旅游高峰。为度过一个平安、愉快的假期，中国驻宋卡总领事馆驻普吉领事办公室30日专门发出安全提醒。

安全提醒事项包括：一、涉水项目风险大。2016年，泰南普吉、攀牙、甲米三府已发生30起中国游客因浮潜和游泳而溺亡的案件，为此特别提醒参加任何涉水活动时，切不可轻视大意。如参加浮潜，务必接受正规培训，确保能正确使用氧气面罩；在海滩或酒店泳池游泳时，请结伴同行，儿童及老人须有他人陪护；海滩若插有红旗危险警示标识，严禁下水；高龄或身有不适的游客，勿大意以身试险。

二、遵守交规保安全。三府海岛多山地，路窄弯道多，2016年已发生百余起中国游客因交通意外而伤亡的案件。建议游客谨慎租车自驾；未持泰国驾照或国际驾照而自驾，均属违规。如遇意外，在报警的同时，如可能请拍照留存现场证据。

三、购买保险多保障。在泰国，发生意外事故后均通过保险赔付。不论是自由行或是参团游，建议在行前向正规公司购买一份旅游意外险。若在泰当地参团，应先了解合同是否包括旅游意外险及理赔范围，以便保障自己的合法权益。

四、看管好证件财物。三府飞车抢劫、酒店行李财物被盗、游玩遇窃等案件时有发生，建议游客提高警惕。勿随意抵押护照或转交他人等。

该安全提醒还建议游客在外旅行期间，注意与家人约定好联络方式，保持通畅联系。