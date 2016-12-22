首页 新闻 国内新闻 傳統方式「 烹」制海洛因 警捕3男女起值54萬毒品

傳統方式「 烹」制海洛因 警捕3男女起值54萬毒品

发布于 December 22, 2016
阿都嘉化（左4）与安华奥玛（左3）、黄亚添（右1）及颜永俊（左1）一同展示起获的毒品。
阿都嘉化（左4）与安华奥玛（左3）、黄亚添（右1）及颜永俊（左1）一同展示起获的毒品。


（槟城21日讯）毒贩以传统方式“烹”制海洛因，警方在成功捣破炼毒厂后，逮捕3名男女归案，并起获市价约54万令吉毒品。

槟州总警长拿督阿都嘉化总监于周三召开记者会，指警方在接获民众情报后，于18日下午3时许在牛汝莪一带截停一辆丰田Vios轿车，扣查车内两名分别为29及30岁的巫裔女子，并从二人所持有的提包中搜获一包约458克重的海洛因。

他表示，警方随后从二人身上搜出一串钥匙，并在盘问后将2人带回北海住家，进而捣破一个用来提炼海洛因的炼毒场，并起获15包重约6.4公斤的海洛因及约19公斤重的咖啡因，以及大量的制毒工具。该批毒品市价大约11万6千500令吉。

他指出，警方在逮捕2人后，随着他们所提供的线索，于20日在峇六拜一组屋逮捕1名52岁巫裔男子，并在其手提包内起获10块约3.7公斤重，市价约43万的海洛因碱。

他透露，该集团已在槟城活跃约1年，所炼制的毒品主要用于槟州市场。警方相信被逮捕的3人并非首脑，相信还有其他同党存在，而警方也仍在追查。

他表示，被逮捕的3人并无犯罪记录，惟该30岁女嫌犯曾多次被警方逮捕助查。2名嫌犯分别来自大山脚与直落公巴，均是巴士售票员，而该29岁女嫌犯的尿检也对大麻呈阳性反应。男嫌犯则是来自牛汝莪的劳工。

他指出，警方将援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，一旦罪成将被判处强制死刑。2名女嫌犯将被延扣至25日而男嫌犯则被延扣至27日。

西南区警区主任安华奥玛以及财产充公组官员黄亚添、南县警区肃毒组主任颜永俊助理警监，亦一同出席记者会。

阿都嘉化也透露，相对于一般毒贩使用微波炉提炼海洛因，2名女嫌犯仍以火炉“烹”制的传统方式来提炼毒品，并将提炼后的海洛因分销至其他拆家。

据记者现场了解，该批遭起获的海洛因碱是来自于金三角，纯度100%的高纯度海洛因碱，每公斤市价近10万。每一公斤的海洛因碱约可提炼出约6公斤的海洛因，而每500克的海洛因根据市价约6千令吉。

  • 丰满楼大酒家东主林载发（右坐1）、友好商人和媒体们在午宴上合摄。

    豐滿樓大酒家慶冬至 款待報業媒體友好商人

    （本报斯市21日讯）丰满楼大酒家今天藉一年一度的华人冬至，在该酒家设午宴款待国内三家华文报业和友好商人，以感谢他们长期以来的支持。 …
    December 22, 2016
    0 second read
  • 出席理事在会议中合摄。

    料耗資9萬1350元 籃總加東球場1月提升

    （本报斯市21日讯）汶莱篮总决议于明年1月维修及更换该会位于加东的室内篮球场场地，预计将耗资汶币9万1千350元。 该会理事会昨晚在加东篮球场会议室召开会议，会议由该会主席林登源主…
    December 22, 2016
    1 second read
  • 20日，雅加达首都特区首长钟万学（中）在雅加达地方法院等待当天的审讯开始。现场有多名警方人员戒备。 （法新社）

    指阿學故意提可蘭經拉票 控方欲證有犯罪意圖

    （印尼雅加达21日综合电）印尼检控官20日强调，将提出证据证明被控亵渎伊斯兰的雅加达首都特区首长钟万学有犯罪意图，并称钟万学任职期间推出的亲穆斯林政策不足以证明他的清白。 20日，…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • 敦馬：確保國家不再虧損 我要「做點事」阻止納吉

    （吉隆坡21日讯）前首相敦马哈迪表示，本身90多岁高龄却没有留在家里含饴弄孙，是因为许多马来西亚人民希望他可以再“做点事情”。 他说，当首相拿督斯里纳吉接任首相职位不久后，就有很多…
    December 22, 2016
    0 second read

  • 方天興：統考獲佳績 「關中明天會更好」

    （关丹21日讯）独中统考成绩放榜，关丹中华中学学生考获佳绩，该校董事长丹斯里方天兴：“关中明天会更好。” 随着独中统考成绩放榜后，首次获准能够报考统考的关丹中华中学学生成绩表现不俗…
    December 22, 2016
    4 second read

  • 李志亮駁斥謠言 援金資料非強制更新

    （布城21日讯）财政部副部长拿督李志亮驳斥社交媒体散播的谣言，否认没有更新2017年一马人民援助金（BR1M）的受惠者，无法获得援金。 他说，受惠者须在3年内至少更新资料一次，或资…
    December 22, 2016
    12 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭