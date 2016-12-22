傳統方式「 烹」制海洛因 警捕3男女起值54萬毒品

阿都嘉化（左4）与安华奥玛（左3）、黄亚添（右1）及颜永俊（左1）一同展示起获的毒品。

（槟城21日讯）毒贩以传统方式“烹”制海洛因，警方在成功捣破炼毒厂后，逮捕3名男女归案，并起获市价约54万令吉毒品。

槟州总警长拿督阿都嘉化总监于周三召开记者会，指警方在接获民众情报后，于18日下午3时许在牛汝莪一带截停一辆丰田Vios轿车，扣查车内两名分别为29及30岁的巫裔女子，并从二人所持有的提包中搜获一包约458克重的海洛因。

他表示，警方随后从二人身上搜出一串钥匙，并在盘问后将2人带回北海住家，进而捣破一个用来提炼海洛因的炼毒场，并起获15包重约6.4公斤的海洛因及约19公斤重的咖啡因，以及大量的制毒工具。该批毒品市价大约11万6千500令吉。

他指出，警方在逮捕2人后，随着他们所提供的线索，于20日在峇六拜一组屋逮捕1名52岁巫裔男子，并在其手提包内起获10块约3.7公斤重，市价约43万的海洛因碱。

他透露，该集团已在槟城活跃约1年，所炼制的毒品主要用于槟州市场。警方相信被逮捕的3人并非首脑，相信还有其他同党存在，而警方也仍在追查。

他表示，被逮捕的3人并无犯罪记录，惟该30岁女嫌犯曾多次被警方逮捕助查。2名嫌犯分别来自大山脚与直落公巴，均是巴士售票员，而该29岁女嫌犯的尿检也对大麻呈阳性反应。男嫌犯则是来自牛汝莪的劳工。

他指出，警方将援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，一旦罪成将被判处强制死刑。2名女嫌犯将被延扣至25日而男嫌犯则被延扣至27日。

西南区警区主任安华奥玛以及财产充公组官员黄亚添、南县警区肃毒组主任颜永俊助理警监，亦一同出席记者会。

阿都嘉化也透露，相对于一般毒贩使用微波炉提炼海洛因，2名女嫌犯仍以火炉“烹”制的传统方式来提炼毒品，并将提炼后的海洛因分销至其他拆家。

据记者现场了解，该批遭起获的海洛因碱是来自于金三角，纯度100%的高纯度海洛因碱，每公斤市价近10万。每一公斤的海洛因碱约可提炼出约6公斤的海洛因，而每500克的海洛因根据市价约6千令吉。