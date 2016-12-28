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佐哈里：政府派發維護民祉 政客勿炒作援金課題

发布于 December 28, 2016


（吉隆坡27日讯）第二财政部长拿督佐哈里指出，政府发放一个马来西亚人民援助金旨在造福低收入阶层人民，政治人物不应该借题发挥炒作此事。

他说，反对党政治人物炒作一马援助金课题不仅侮辱援助金的受惠者，也反映出反对党对国阵政府的努力抱持负面态度。
“国阵政府维护民祉不会偏心，或忽略特定人士。

“在国会下议院部长特别问答环节，我回答班台谷区国会议员的提问时指出，728万零340名一马援助金受惠者中，雪兰莪的受惠者占最高即101万7403人。”

佐哈里今天发文告指出，这证明国阵政府对低收入阶层一视同仁，无论他们来自哪个选区，或他们投票投选哪一方。

据报道，前首相敦马哈迪日前指控发放一马援助金犹如贿赂及不合法。

对此，佐哈里反驳说，政府提供人民资金援助并非新理念，而且全球有许多国家都有推行类似措施。

“况且，世界银行和国际货币基金组织也认可，为目标群体提供资金援助，是社会安全网的其中一个主要措施。”

他指出，资金援助已纳入许多先进国的社会保障系统，例如美国提供食品援助，以及英国提供社会援助金。

“泰国政府也发放现金予低收入阶层，并藉此刺激国家经济。”

佐哈里说，马哈迪须了解，政府当初了解到人民尤其是城市贫户受到生活费高涨的影响，因此才把发放一马援助金的建议纳入2012年财政预算案。

他说，这项建议是由时任国家银行总裁丹斯里洁蒂在2012年财政预算案汇报会所提出，旨在帮助低收入阶层解决生活费高涨的问题。

他指出，一马援助金得以帮补低收入阶层的收入来源，以及提高生活必需品的购买力。

“通过一马援助金计划，间接也刺激以中小型企业居多的生活必需品行业的增长，以及刺激内部消费。”

佐哈里说，政府也有必要继续发放一马援助金，以消弭落实消费税及合理化补贴对低收入阶层造成的影响。

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