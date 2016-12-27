佐哈里：收益回流兌令吉比率 若出示數據可酌情處理

方天兴说佐哈里指出，只要合情合理的，可以不需要75%比率，还是有得谈，但必须坦诚出示有关数据来佐证。

（布城26日讯）第二财长拿督佐哈里说，在放宽收益回流兑换令吉的比率方面，只要有关出口商能够出示实际情况和数据，包括进出口周转或运营基金在内，财政部或国家银行都可以考虑酌情伸缩性处理。

华总会长丹斯里方天兴引述佐哈里的谈话说：“部长指出，只要合情合理的，可以不需要75%比率，还是有得谈，但必须坦诚出示有关数据来佐证”。

佐哈里前天在其办事处会议室接见由方天兴所率领的华总代表团时，针对华总所反映有关“出口商75%收益兑换令吉”课题作出上述解答，出席者包括第二财长特别任务官莫哈末法米莫达等。

方天兴说，根据佐哈里指出，国家银行为了稳定汇率而在本月执行“出口商75%收益兑换令吉”的措施，其中一个原因是基于发现到商家偏低的令吉回流率。

“佐哈里说，过去我国商家每年都把28%的外币兑换成令吉回流，但目前已经大幅度减少，只有区区的1%！”

“他也说，我国平均每年出口领域有8千亿令吉，只要有10%回流率，就有800亿令吉，这将对我国的外汇储备金和货币市场肯定会带来正面与稳定作用。”

“部长也以中国政府在这方面所采取的有效管制政策为例，由于规定投资海外的收益必须兑换人民币回流，导致今天中国拥有非常强劲的海外储备金。”

方天兴指出，佐哈里引述国家银行的数据显示，出口商向本地银行和金融公司取得融资贷款，从事出口贸易赚钱后，却没有把钱汇回来。

他引述佐哈里的谈话说，当局发觉到一些商家没有把钱汇回国，却用在海外置产用途上，其实公司要在海外置产，必须用股息而不是外汇户头，这些海外收益应该汇回国。

他也说，另外一些商家在海外另外设立公司，把货物出口卖给这家公司，再经由这家海外公司转手出货，过后盈利归这家海外公司，而不把钱汇回来。

“佐哈里说，出口生意并没有消费税可征收，对政府没有税收利益。”

另一方面，佐哈里也向华总代表团说，尽管面对原油价格下降等因素打击，但目前国家的经济和基本面和财务状况，仍然是处在稳健的成长水平中。

他说，截止本月15日为止，我国的外汇储备金高达964亿美元（约3千997亿令吉），在没有任何出口情况下，可以应付8.3个月的进口，超过国际标准的3或4个月。

这也是华总在今年内第2次与佐哈里针对国家经济议题进行交流，首次是在9月20日，当时佐哈里亲自前来华总大厦访问，并在华总会议室进行了历史性的交流。

针对两次就国家经济议题与佐哈里交流，方天兴形容他是位非常亲民的领袖：“他为人不拘小节，为官亲力亲为，经常在部门开会和接见人民，有时甚至到晚上，非常难得。”

当天出席的其他华总领袖包括副总会长拿督林家全、副总秘书拿督陈耀星博士、经济研究委员会主席郭隆生、妇女组主席黄玉珠律师、法律顾问郑懿铭、拿督卓正豹、张国安、林家建与国际交流委员会副秘书林京佑等。