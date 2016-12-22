首页 新闻 中砂新闻 住宅起獲刀槍彈藥失竊車 警逮捕無業毒蟲

住宅起獲刀槍彈藥失竊車 警逮捕無業毒蟲

发布于 December 22, 2016
诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监展示警方起获的猎枪、弹药、巴冷刀、猎枪组件等。左1为诗巫刑事调查主任杨俊贤副警监。
诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监展示警方起获的猎枪、弹药、巴冷刀、猎枪组件等。左1为诗巫刑事调查主任杨俊贤副警监。


（本报诗巫21日讯）诗巫警方情报组及刑事调查组根据情报突击新珠安德布路一间房子，起获猎枪、巴冷刀、203粒弹壳及106粒弹药，另外还有数个猎枪的组件及打印机的序列号。

警方还在弹药中发现其中12粒经过改装，落网的38岁林姓嫌犯声称，他只是尝试制作枪支弹药。

肃毒组昨天安排嫌犯进行尿液检测，并查出安非他命（Amphetamine）毒品的反应。嫌犯将被延长扣留到本月22日做进一步调查。除此之外，警方也在屋子前院查获一辆于今年4月4日报失的野马哈电单车。

诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监自今年5月31日上任以来，今日首次召开新闻发布会。他在发布会上指出，警方援引1960年枪械法令第8（A）条文及刑事法379条文（偷窃电单车）调查嫌犯。

赛夫巴克里助理总监透露，情报组及刑事调查组是于本月19日下午3时20分左右展开联合行动，由莫哈末伊万助理警监带队，突击新珠安德布路一间屋子，逮捕这名林姓男子。这名嫌犯没有职业，警方在屋子前院发现一辆于今年4月4日报失的野马哈电单车及203粒不同品牌及颜色的猎枪弹壳，放在一个透明的塑胶容器中。

另外，警方也在屋里发现了猎枪的组件，包括2支枪柄、3支枪管等。在子弹方面，有106粒，其中12粒经被改装。还有3套打印机的序列号，以及1把带鞘的巴冷刀。

警区主任赛夫巴克里助理总监声称，警队到场时，嫌犯正在屋前洗车，当时只有他一个人在家中。警方人员向他表明行动的目的时，他显得有些惊慌。

上述屋子经查明后，证实乃嫌犯父亲所有，不过只有嫌犯一个人住在那里。嫌犯声称猎枪属于他父亲，而他的父亲持有拥枪执照。

然而，他却无法说明在院子里藏有大量弹壳的来由。对于12粒经过改装的子弹，嫌犯说他只是要尝试制作枪支弹药。

警方随即查证嫌犯父亲的确拥有BARETA型泵枪牌照，是于2001年由县公署发出，目的用来保护农作物。不过，持枪者在同一时间内只允许拥有10粒子弹。

警区主任赛夫巴克里助理总监说，警方要扣留嫌犯进行调查，以确认起获的猎枪是否原来的枪械，以及枪械的部件或枪支的序列号是否有被修改。

根据警方初步调查，嫌犯过去有3次被逮捕的记录，2014年在铲除黑帮特别行动中被扣留问话；2014年抵触刑事325条文（严重致伤他人）被扣留，2015年在刑事435条文（蓄意纵火）被扣留。

虽说如此，但基于上述逮捕行动缺乏足够的证据，因而嫌犯不曾被提控上法庭。

  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • 住宅區水溝不流通 黃靈彪促當局盡早解決

    （本报泗里街21日讯）行动党泗里街区国会议员黄灵彪今日根据投诉，在其助理秘书翁秀薇律师及该党泗支部执委们的陪同下，前往圣都布路第9巷视察水沟流通情况。 “据该住宅区民众投诉，该水沟…
    December 22, 2016
    0 second read
  • 人联巴旺阿山支部主席刘会耀（右4）带领支部领导层高呼三声：砂哈地！右1为支部秘书长郑元顺，右6为圣诞联欢晚宴筹备会主席徐鋉芸，左2及左5分别为首长署政治秘书丹尼尔布召及支部副主席兼土著小组主任郑振德。

    人聯黨聖誕聯歡晚宴 獲黨員參與座無虛席

    （诗巫21日讯）人联党巴旺阿山支部日前在顺溪砂碟新福聚楼餐馆主办“圣诞联欢晚宴”，获得党同志及坡众的热烈支持，座无虚席。 据悉，上述圣诞联欢晚宴也获得南甲支部、武吉阿瑟支部等派出代…
    December 22, 2016
    0 second read

  • 林財耀：若水質不達標 詩巫泳池應關閉

    （诗巫21日讯）诗巫国会议员林财耀表示，如果池水达不到卫生标准，他要求市议会关闭诗巫游泳池。 林财耀指出，他已多次针对诗巫游泳池水肮脏做出投诉，但是市议会依然没有严正看待此事，现在…
    December 22, 2016
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭