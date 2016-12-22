住宅起獲刀槍彈藥失竊車 警逮捕無業毒蟲

诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监展示警方起获的猎枪、弹药、巴冷刀、猎枪组件等。左1为诗巫刑事调查主任杨俊贤副警监。

（本报诗巫21日讯）诗巫警方情报组及刑事调查组根据情报突击新珠安德布路一间房子，起获猎枪、巴冷刀、203粒弹壳及106粒弹药，另外还有数个猎枪的组件及打印机的序列号。

警方还在弹药中发现其中12粒经过改装，落网的38岁林姓嫌犯声称，他只是尝试制作枪支弹药。

肃毒组昨天安排嫌犯进行尿液检测，并查出安非他命（Amphetamine）毒品的反应。嫌犯将被延长扣留到本月22日做进一步调查。除此之外，警方也在屋子前院查获一辆于今年4月4日报失的野马哈电单车。

诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监自今年5月31日上任以来，今日首次召开新闻发布会。他在发布会上指出，警方援引1960年枪械法令第8（A）条文及刑事法379条文（偷窃电单车）调查嫌犯。

赛夫巴克里助理总监透露，情报组及刑事调查组是于本月19日下午3时20分左右展开联合行动，由莫哈末伊万助理警监带队，突击新珠安德布路一间屋子，逮捕这名林姓男子。这名嫌犯没有职业，警方在屋子前院发现一辆于今年4月4日报失的野马哈电单车及203粒不同品牌及颜色的猎枪弹壳，放在一个透明的塑胶容器中。

另外，警方也在屋里发现了猎枪的组件，包括2支枪柄、3支枪管等。在子弹方面，有106粒，其中12粒经被改装。还有3套打印机的序列号，以及1把带鞘的巴冷刀。

警区主任赛夫巴克里助理总监声称，警队到场时，嫌犯正在屋前洗车，当时只有他一个人在家中。警方人员向他表明行动的目的时，他显得有些惊慌。

上述屋子经查明后，证实乃嫌犯父亲所有，不过只有嫌犯一个人住在那里。嫌犯声称猎枪属于他父亲，而他的父亲持有拥枪执照。

然而，他却无法说明在院子里藏有大量弹壳的来由。对于12粒经过改装的子弹，嫌犯说他只是要尝试制作枪支弹药。

警方随即查证嫌犯父亲的确拥有BARETA型泵枪牌照，是于2001年由县公署发出，目的用来保护农作物。不过，持枪者在同一时间内只允许拥有10粒子弹。

警区主任赛夫巴克里助理总监说，警方要扣留嫌犯进行调查，以确认起获的猎枪是否原来的枪械，以及枪械的部件或枪支的序列号是否有被修改。

根据警方初步调查，嫌犯过去有3次被逮捕的记录，2014年在铲除黑帮特别行动中被扣留问话；2014年抵触刑事325条文（严重致伤他人）被扣留，2015年在刑事435条文（蓄意纵火）被扣留。

虽说如此，但基于上述逮捕行动缺乏足够的证据，因而嫌犯不曾被提控上法庭。