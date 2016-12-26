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休閒保健主題園區 犀鳥灣勢將掀話題

发布于 December 26, 2016


（本报诗巫24日讯）2017诗巫旅游年即将登场，数年前在本地被广泛讨论的休闲保健主题园区“犀鸟湾（Hornbill Bay）”势将再度掀起话题，并为诗巫打造欣欣向荣的未来愿景！
逾4年前由本地著名建筑设计企业家拿督斯里陈庆崧首创并发表的“犀鸟湾”休闲保健主题园区，完整结合了运动保健、休闲养生、教育和旅游的设计概念，一旦落实建设后，势将带动诗巫的整体发展，并吸引全球各国游客到访。
这个在砂拉越中区诗巫对面江的哥乐多岛的改造与发展计划，是历史文化与大自然的相互结合，更是整个主题园区建构的核心基础，在双管齐下的加成作用下，必能使哥乐多岛更具吸引游客的独特魅力。
而现为JD集团执行主席的拿督斯里陈庆崧日前受询时，对《联合日报》记者证实了上述情况。他强调，作为犀鸟之乡的砂拉越，以犀鸟这种带来吉祥祝福的标志性动物贯穿整体设计概念，是创新且与众不同的建筑结构与风格。
“这项在数年前提出的社区发展计划，现已获得数位砂州部长的认同与支持，且诗巫各界领袖均乐见有关计划的落实。目前我们正等待这个地段的申请批准，作为开发旅游发展的用途。”
值得一提的是，他披露，已有数位投资家对犀鸟湾休闲保健主题园区的建设，表达了高度的意愿，希望能结合本地社会各阶层人士的努力，共同推展并落实这项计划。
“我们的根都在诗巫，当我推展这项计划，相信许多具才干的诗巫人民将愿意付出个人的努力。而大家也都期盼有朝一日，诗巫能被列入区域性的旅游版图中，为此，我们必须付出心力才能成就一切。任何有意提供建议方案或贡献个人专才的，都欢迎电邮至jdnetworks@gmail.com。”
他认为，犀鸟湾休闲保健主题园区一旦建竣，将可为诗巫的经济发展带来深远影响，且沐胶、加帛、泗里街、民丹莪、桑、加拿逸、如楼等砂拉越中区乡镇人民，亦可从中获益良多。
“从高空俯瞰哥乐多岛及拉让江流域周边的地形，可以看到犹如2只乌龟的头相互遥望对岸。这在中国风水学上来说，似乎意味着双倍的祝福，也寓意和谐安宁，以及结伴相依的存在。”
他重申，良好的发展概念远较赚取盈利来得重要，因为只要拥有创新且别致的设计概念，自然就可吸引并整合资金。而发展概念亦须落实推动，让梦想得以实践成为一个事实。
“自数年前提出这项发展概念以来，即有不少人劝我别在这里耗费时间、精神及金钱，应该到外地去谋求更好的发展，因为诗巫不会有改头换面的一天。”
惟陈庆崧强调，这些人或许未能抱持远见，仅专注于眼前的利益。“现阶段令我真正关心的，是我们下一代的未来愿景，以及如何为诗巫带来发展。这是属于全体诗巫人民的共同计划，即使有一天我不在了，也希望能有人挺身而出，为诗巫这个我们的家乡，而持续推动这项计划。”

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