人聯黨聖誕聯歡晚宴 獲黨員參與座無虛席

人联巴旺阿山支部主席刘会耀（右4）带领支部领导层高呼三声：砂哈地！右1为支部秘书长郑元顺，右6为圣诞联欢晚宴筹备会主席徐鋉芸，左2及左5分别为首长署政治秘书丹尼尔布召及支部副主席兼土著小组主任郑振德。

（诗巫21日讯）人联党巴旺阿山支部日前在顺溪砂碟新福聚楼餐馆主办“圣诞联欢晚宴”，获得党同志及坡众的热烈支持，座无虚席。

据悉，上述圣诞联欢晚宴也获得南甲支部、武吉阿瑟支部等派出代表与会，同时首长署政治秘书丹尼尔布召及程明智也有出席，与民同欢共庆圣诞佳节。

也是在罗马安出生的徐鋉芸表示，自小就在务农的环境长大，对当地有一份深厚而难以割舍的情感。在筹备圣诞晚宴的过程中，也遇到四十几年已未见面的党同志鼎力相助，让她感动不已。

徐鋉芸也说，支部在刘会耀的领导下，全体上下团结一致，也持续为广大民众做出服务。

巴旺阿山支部主席刘会耀在致辞时也说，这是该支部首次主办圣诞联欢晚宴，希望通过类似活动，同欢共庆圣诞佳节的同时，也能彼此交流及分享资讯。

他表示，在过去两三年的时间在巴旺阿山一带走动，为广大的民众服务，这种草根行动也让他认识了不少人，如今人联在诗巫乡村议会当中可以做主。

他今年8月16日上任之后，首要处理的涉及乡村事项，就是接获最多坡民投诉，因建设耗资10亿令吉工程且延宕一年的丹绒玛尼大输水管致使沿路基建如道路损坏等等相关问题，与工程承包商及有关当局展开对话交流，并获得对方正面回应修复损坏的基建；而他认为，这就是在议会当中能够协助民众解决问题的好处。

如果民众在地方基建等等有任何问题需要寻求解决，可以向议员们或他本身反映，他们将尽力协助解决问题。

人联党自1959年创党至今，是砂拉越境内最年长的本土政党，刘会耀指出，在圣诞联欢晚宴当天，较早时前往吊唁老党员邓玉标，得知邓氏在过去一直是忠贞为党默默服务人群也不求任何回报，因而勉励党同志及受委议员学习邓氏精神，在即有的平台上，为民服务，让民众认同，壮大党的力量，即使党在被人欺负的时候，背后支持党的，仍大有人在。

也是国阵诗巫区主席的刘会耀表示，在国阵诗巫区所负责的范围包括了巴旺阿山、柏拉旺及南甲，也会尽最大努力协助处理上述地区面临的问题，希望民众能成为国阵坚实的后盾，给予强力支持。

他也说，在砂拉越，不少华人及土著是基督徒，而他本身也是，自小就每星期被祖母带去教堂崇拜，基督传扬的讯息是博爱天下，因此在庆祝圣诞节时，人们也要学会如何原谅人及学习让基督的精神体现在日常生活中。

另外，首长署政治秘书程明智在受邀致辞时，以自己本身于不久随团前往中国考察发现，中国自经济改革开放到今时今日成为世界最大经济体，中国取得的成功秘诀在团结一致、步伐一致，在来临的第十四届国会大选，党要依靠胜选的秘诀，就是全党上下要团结一致，像个大家庭一样。

自2014年该党出现分裂的情况，历经砂拉越大选的考验、地方政府议员与政治秘书委任的考验，议员与政治秘书人数增幅均较以往高出不少，程明智认为这是处理政治主流当中扮演主流角色的结果，才能真正的服务广大民众。

他说，该党自创立以来，一路走来都不容易，党本身并没有问题，而是人的问题造成诸多纷扰。

他强调该党在捍卫砂自主尊严方面，从来都没有放弃过。

他说，无论，美国候任总统川普对国际局势造成的冲击，和国内政局会发展到何种程度，以及国会改变到哪个地步，砂拉越执政的四大党都会继续捍卫自主权。

砂拉越的立场坚定，即1963年签署的马来西亚协议之同等地位，是不会放弃，也会继续。

而在掌握石油开采税后，砂拉越的经济发展会快速起飞，届时要拉近城乡之间的鸿沟，不忽略乡区的居民和同胞，共同向前迈进，则是程明智的圣诞愿望。