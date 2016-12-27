交長：汶機場提升後 有能力應付大飛機起降

汶莱巴拉卡斯机场完成提升后，将迎接应付载客量与载货量更大的机种，如波音747与A380空中巴士。

（本报斯市26日讯）汶莱巴拉卡斯机场将迎接及应付载客量与载货量更大的机种，如波音747与A380空中巴士的到来。

汶莱交通部长拿督哈芝慕斯达法表示，在当前的机场飞机跑道等提升工程完成后，汶莱国际机场将有足够的条件与能力，应付上述大型机种在其机场起降。

他在机场出席民航局配合世界民航日而举办的汶莱巴拉卡斯机场开放日后，接受传媒的访问时，做出上述表示。

诸多来自国内各校的学生也在机场开放日当天，参访巴拉卡斯国际机场。

部长指出机场当前进行的各项提升，主要为应付当前航空业发展的需求，而汶莱政府也在机场方面的提升作出了巨大的投资。

他表示，这其中包括对空中交通管制系统所做出的达层面提升。已完成的提升事项也已移交予民航，以作为日后的管理工作。

拿督慕斯达法强调，交通领域是一个非常关键和涉及层面广大的领域，无论是海陆空交通，也需要不断的扩大与提升，以改善及加强人们或物品的流动。

另外，他也表示，政府目前也正积极推动公共交通系统改善工程，包括公共巴士与德士服务。

对于开发更可靠的公共巴士服务，他表示，连接一些主要地点如医院、商业购物区、酒店的巴士服务必须更为频密与稳定。