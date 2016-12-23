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交部本月起 大型商場設德士專候區

发布于 December 23, 2016
德士专属等候区设置了长椅，让民众、旅客舒适地等候德士。
德士专属等候区设置了长椅，让民众、旅客舒适地等候德士。


（本报斯市22日讯）交通部本月开始在国内各大型商场等策略性地点划定地点，作为民众、旅客等候德士专用区。
该部已经在本月初，率先在斯市苏丹基金会购物中心，面向汶莱河的入口，画出了专区作为上述用途。
在此等候德士专区的开辟举措下，当局也将在此些设定明确的标志，让民众与旅客能轻易的认出相关地点为德士等候专区。
交通部指出，在斯市苏丹基金会购物商场之后，该部也将在一些主要商业中心内设立等候区或德士等候站。
该部透露，在斯市苏丹基金购物商场处率先划定德士等候专区，主要在于该商场中在原有的设计下，就有在商场区域内划定特定的等候区，而如今在该商场的配合下，则将此地点划为专属德士的等候区。
德士等候专区举也是交通协助德士业者在国内推广德士服务，鼓励更多民众使用公共交通服务如德士的举措之一。
今年10月汶莱德士业重启采用跳表收费后，汶莱交通部长拿督慕斯达法也透露交通部将落实系列措施，协助业者推动此服务，包括上述措施及推行跳表收费的举动。
目前汶莱国内大约仅有50辆德士，数量相当少，而主要德士服务也集中在巴拉卡斯国际机场等地点。

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