「我們是冠軍」 核心思維 東運代表團必勝賀國慶

凯里(中)带领全体健儿、教练和官员高喊“我们是冠军！大马能！”

(吉隆坡21日讯)参加明年东运会与残障东运会的大马代表团受促要在两项体育盛会秉持“一定要赢”的精神与思维！

大马青年与体育部长凯里透露，每一位被选中代表大马征战第29届东运会的健儿，务必要给出百分之百的争胜决心，确保我国最终荣膺全场总冠军，好为60周年国庆献上厚礼。

吉隆坡将在明年主办第29届东运会，赛期从8月19至31日举行。而残东运会则从9月17至23日举行。凯里表示，两项体育盛会的最终赛程，将会在组委会收到所有参赛运动员的名单后才能安排好，初步估计会在明年7月敲定。

凯里指出，选择31日为东运会闭幕式不是巧合，而是他们对我国夺取全场总冠军有信心，否则早已另择日期。

“东运会组委会已经过周详的考虑，包括针对参赛选手以及有机会夺牌选手等，所以我对此感到非常信心。”凯里续说，“作为运动员不可以让人民失望，因为大马体育水准不再属于中等，相反现时已经是一个体育强国。”“谨记，全国人民都要我们(运动员)获胜，因为‘我们是冠军’”凯里在周二出席东运会第二阶段健儿集训激励营时，向在场的大约800名备战东运的大马代表团成员进行勉励。

据了解，这项名为“我们是冠军”东运备战计划，将在吉隆坡一间酒店展开，为期3天。当中共有664位运动员、124名教练和40位领队参加，他们会借此集会展开包括改变思维助长斗志、提升竞技水准等激励活动。当晚团长拿督甄玲心亲自迎接了健儿们到来。

上届新加坡东运，大马代表团拿到62金58银66铜仅列全场第4。这次，作为迫切希望健儿们能够复制2001年本土举办东运会纪录(全场总冠军)，凯里呼吁：“今起所有运动员必须思考如何赢下奖牌，我要他们为胜利不惜变成‘贪婪与自私’，无论你是不是争金健儿，始终都要保持对赢的饥渴。”

最后，凯里认为教练成员和官员们都要为实现这个目标，与运动员拥有共同理念。另外，他也向所有体育总会下达命令——不允许任何一名健儿药检呈阳性，否则必遭严惩。