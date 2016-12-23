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《食在美里》資訊節目 有望國內外播放

发布于 December 23, 2016
《食在美里》监制童希（中）将该节目光碟交给砂人联党卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师，左为施歆怡。
《食在美里》监制童希（中）将该节目光碟交给砂人联党卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师，左为施歆怡。


（古晋22日讯）于今年10月份在油城美里拍摄的《食在美里》美食资讯节目，如今已经完成后期制作，而该节目有望在国内外电视台播放，让美里的美食与旅游景点更广为人知。
砂人联党卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师是《食在美里》的出品人，他今日与监制童希一起召开新闻发布会时说，他将会致函给国内外的电视台，包括新加坡和中国等国，希望电视台可以采用这全长20分钟的节目。
“随后，这节目还会上载至社交媒体如面子书和YouTube等，包括美里市政局网站也会上载。”
陈超耀感谢《食在美里》的团队协助宣传美里，同时也感谢拍摄期间，给予配合与支持的美里商家与各个单位。
另外，童希表示，《食在美里》的宗旨是用美食及景点来推广砂拉越，该节目获得来自新加坡的导演严丙量和主持人黄淑韵的参与，录制的美食包括老鼠粉、河婆擂茶和咖哩饭等。
她理解受访的商家很期待自己的美食可以在电视荧幕出现，但她希望他们保持耐心，理解相关手续需要时间去进行。
她说，在《食在美里》节目拍摄及制作完成之后， 她们接下来会在古晋展开同样的节目拍摄，而砂旅游、艺术及文化部已经表明会给予全力支持，包括部长拿督阿玛阿邦佐哈里也预料会在下个月宣布详情。

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